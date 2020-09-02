مصر | بحوزتهما هيروين.. إرسال مخدرات للمعمل الكيميائي ضبطت بحوزة عاطلين بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بحوزتهما هيروين.. إرسال مخدرات للمعمل الكيميائي ضبطت بحوزة عاطلين بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بحبس عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما ١٢٧ لفافة هيروين.

وطلبت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

كانت ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وطبنجتين، وسلاح ابيض بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق، ووردت معلومات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، تفيد تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة، ومن خلال إعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 127 لفافة هيروين، واسطوانتين من المخدر، وطبنجتين، وميزانين حساس، وهاتفين محمول، وسلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وباشرت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، بحوزته أقراص وحشيش.. بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.