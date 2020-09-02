أخبار مصر | المهن التعليمية: صرف 10 آلاف جنيه لمعلمي بئر العبد المتضررين من حوادث الإرهاب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المهن التعليمية: صرف 10 آلاف جنيه لمعلمي بئر العبد المتضررين من حوادث الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظرًا لما خلفته الحوادث الإرهاربية في منطقة بئر العبد بشمال سيناء من آثار سلبية، وإلتزامًا من نقابة المهن التعليمية بالقيام بدورها في دعم أعضائها وأسرهم المتضررين من تلك الحوادث، وافقت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للمعلمين التابعين للجنة النقابية ببئر العبد المتضررين من الحوادث الإرهابية.

وفي سياق آخر، أوضحت هيئة مكتب نقابة المعلمين، استمرار متابعتها في تحصيل مستحقات النقابة استعدادًا لصرف دفعة المعاشات القادمة في شهر أكتوبر المقبل، حيث يتم خروج حوالي 50 ألف معلم على المعاش في العام.