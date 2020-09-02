أخبار مصر | "علوم القاهرة" تبدأ ماراثون امتحانات الدراسات العليا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "علوم القاهرة" تبدأ ماراثون امتحانات الدراسات العليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، بجولة تفقدية للإجراءات الإحترازية لامتحانات الدراسات العليا بالكلية لليوم الأول وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك طبقا لاستراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للوقاية من فيروس كورونا.

رافق المناوي خلال الجوله التفقدية الدكتور أحمد عبده الشريف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سهير رمضان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ أحمد درويش أمين عام الكلية والأستاذ عمرو موسى مدير إدارة الأمن.

وأشار المناوي أن الكلية حرصت على تطبيق خطة جامعة القاهرة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد على مدار الأسبوعين الماضيين بآليات تنفيذية واضحة ومعلومة المهام وأضاف المناوي أنه تم تشكيل لجنة عليا للامتحانات لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي للعملية الامتحانية

وذكر المناوي أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، يتابع عن كثب تطبيق الكلية لكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما نبه بضرورة الالتزام بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب لامتحانات الدراسات العليا.