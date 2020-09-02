أخبار مصر | 6 إجراءات صارمة من الحكومة بشأن القادمين من الخارج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 إجراءات صارمة من الحكومة بشأن القادمين من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظل تفشي فيروس كورونا في انحاء العالم، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات صارمة بشأن القادمين من الخارج، وذلك وفق الإجراءات الوقائية لتصدي لفيروس كوفيد-١٩.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز قرارات الحكومة بشأن القادمين من الخارج:

تطبيق اختبار “PCR” على القادمين من الخارج:

أكد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على ضرورة إخضاع جميع القادمين من الخارج لاختبار “PCR” الخاص بفيروس كورونا قبل موعد المحدد لإقلاع الطائرة بـ 72 ساعة وقبل الوصول للأراضي المصرية سواء برًا أو بحرًا أو جوًا.

حالة استثنائية:

كشف مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن الفئة المستثناة من قرار حظر الدخول لمصر دون إجراء تحليل فيروس كورونا المستجد، وهم الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 6 سنوات.

تعذر إختبار PCR:

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وقالت سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إنه في حالة تعذر إجراء اختبار "pcr" في بلد السائح، يسمح بإجراء الاختبار داخل مطار شرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وعلي السائح الالتزام بالمكوث في غرفته بالفندق حتى ظهور نتيجة الاختبار.

نتيجة اختبار PCR للسائح:

وشددت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، أنه في حالة ظهور نتيجة الاختبار سلبية، فيمسىح للسائح استكمال الرحلة، اما في حالة كانت النتيجة إيجابية سيتم عزله طبيا والالتزام بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة.

توضيح مهم:

أوضحت سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، أنه مستحيل دخول أي سائح إلى مصر بدون إجراء اختبار "pcr"، مشددة على أن هذا القرار في مصلحة المقصد السياحي المصري للتأكد من أن الواصلين غير حاملين لفيروس كورونا.

شروط وسعر الاختبار PCR بالمطارات:

أعلن الطيار محمد منار، وزير الطيران، اليوم الأربعاء عن شروط تحليل "pcr" والتي تضمن أن تكون محررة باللغة العربية أو الإنجليزية حتى يتمكن أطباء الحجر الصحي التعامل بها، مشيرا في حالة عدم وجود شهادة الاختبار مع السائح سوف يتم إجراء التحليل له في مصر بقيمة 30 دولار.