أخبار مصر | "القوى العاملة": فض إضراب 7548 عاملا وصرف المنح والأرباح في مواعيدها بشركة كريازي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": فض إضراب 7548 عاملا وصرف المنح والأرباح في مواعيدها بشركة كريازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالقليوبية، من فض إضراب 7548 عاملا بشركة كريازى بمدينة العبور، وأصبحت الأوضاع مستقرة وهادئة، وحالة الإنتاج مستمرة، وذلك بعد أن انتقلت مديرية القوى العاملة بالقليوبية وأجهزتها التنفيذية لمقر المنشأة تفاوضت مع إدارة الشركة على مطالب العاملين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كان قد أصدر توجيهاته لمدير المديرية إيمان السيد بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها في الإطار القانوني.

وتلقت الوزارة من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بها ما يفيد الانتقال إلى مقر الشركة من خلال المديرية وأجهزتها التنفيذية لمتابعة حالة العمل والعمال وموقف العمال المضربين، بمقابلة المسئولين بالشركة تم التوصل إلى الاتفاق بالطرق الودي بين طرفى العملية الإنتاجية.

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وألزم الاتفاق قيام الشركة بصرف المنح للعاملين في مواعيدها وهي: نصف شهر بمناسبة يوم ميلاد السيد المسيح، ونصف شهر بمناسبة يوم القيامة ، ونصف شهر بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونصف شهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وشهر بمناسبة دخول المدارس، وعشرة أيام منحة بدل المصيف، و200 جنيه بمناسبة حلول شهر رمضان.

كما تم الاتفاق علي صرف الأرباح السنوية للعاملين طبقًا للقانون، وتوزيع مفردات المرتب عقب صرف الأجور للعاملين شهريًّا، وتعليق منشور بالأجازات الرسمية، وفي حالة تشغيل العامل سوف يتم صرف ما نص عليه قانون العمل بصرف مثلي الأجر بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم.

تم الاتفاق علي تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية التي تم إبرامها في 31 يوليو 2019، ومواعيد العمل هي مواعيد عمل قانونية طبقًا لقانون العمل وتبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة والثلث يتخللها ساعة الراحة من الثانية عشر ظهرًا وحتى الواحدة بعد الظهر.

وقدم الوزير الشكر لطرفي العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.