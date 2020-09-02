أخبار مصر | 5 سبتمبر.. اليوم الإلكتروني المفتوح لطلبة الدراسات العليا بـ"بنات عين شمس"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 سبتمبر.. اليوم الإلكتروني المفتوح لطلبة الدراسات العليا بـ"بنات عين شمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية البنات جامعة عين شمس لقاء إلكتروني عن بعد للإجابة على استفسارات الطلاب المصريين والوافدين الراغبين في التقديم للدراسات العليا وذلك يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وجاء ذلك بحضور الاستاذه الدكتوره رقيه شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس والأستاذ الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام وعدد من الأساتذة.