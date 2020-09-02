أخبار مصر | تعيين 154 شابا وإصدار 1948 شهادة قياس مهارة ببورسعيد

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وأشار السيد السنجابي مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يوليو الماضى، أنها قامت بمتابعة 169 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكد مراعاة البعد الاجتماعى وأداء العمل في كافة القطاعات من أجل سلامة العمال والمواطنين ، أسفر عن تسجيل التفتيش عن 23 حالة إيجابية.
كما تم التفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 247 منشأة و5 منشآت من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، دوري نهاري وحملات ، وأسفر عن تحرير 10 محاضر عمالية ، وتم تسوية وقفة إحتجاجية لـ1014 عاملا بأحد منشآت القطاع الخاص وعودة العمال إلى عملهم بعد تحقيق مطالبهم المشروعة.
وأضاف السنجابي أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل بتلقى 99 شكوي ، تم تسوية 6 شكاوى منها ، وحفظ 35 شكوي ، بالإضافة إلى 58 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة و حلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام ، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.
وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقاً لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة ، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.
وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعداً بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.
ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر ، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل ، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.