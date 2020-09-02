أخبار مصر | محافظ الدقهلية يقود أكبر حملة لإزالة التعديات في تاريخ المحافظة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الدقهلية يقود أكبر حملة لإزالة التعديات في تاريخ المحافظة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن تفاصيل حمله الإزالة التي جرت فجر اليوم بمنطقه أرض شرق القطار بمدينة المطرية والتي تعرف باسم "عبده الصالحي" تعد الأكبر في تاريخ المحافظه حيث تم إخلاء ما يقرب من 1200 منزل من السكان المتعدين بمعدل ما يقرب من 3700 أسرة وذلك بعد اتخاذ كافه الإجراءات والدراسات الأمنية والتي تم من خلالها توعية وإقناع سكان المنطقة بأهمية إخلائها واحتوائهم وصرف التعويضات المناسبه لهم لإيجاد أماكن إقامة بديلة لهم حفاظا على كرامتهم وإنسانيتهم.

وقام محافظ الدقهلية فجر اليوم يرافقه اللواء رافت عبدالباعث مدير امن الدقهلية بقيادة اكبر حملة لازاله التعديات فى تاريخ محافظة الدقهلية بمدينه المطرية لاستكمال انشاء حرم الطريق الدائرى المزمع انشاؤة حول بحيرة المنزله وذلك ضمن المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية والذى يجرى تنفيذة بمعرفه الهيئه الهندسية للقوات المسلحة.

واوضح مختار ان ارض منطقه عبده الصالحى عباره عن 45 فدان تم ردمها من مسطح بحيره المنزله وتقسيمها الى قطع اراضى معده للبناء بمساحات مختلفه منذ عام 2008 وان المعتدين الذين قاموا باعمال الردم استغلوا حلم البسطاء بامتلاك منزل وقاموا ببيعها لهم دون اى سندات للملكية..كما قام الاهالى خلال فتره الانفلات الامنى وغياب رقابه اجهزه الدوله اثناء احداث 25 يناير 2011 ببناء منازل تتراوح مساحتها من 70 الى 100 متر..وانه بعد تحرير محاضر سرقه تيار كهربائى لهم قاموا بتوصيله من خلال عدادات بنظام الممارسه كما قاموا بتوصيل مياه الشرب لمنازل المنطقه بالتعدى على خط مياه الشرب الواصل للمساكن التي اقامتها الدوله بمنطقه وش القطار القريبه منها.

وأشار محافظ الدقهليه ان حمله اخلاء وازاله التعديات بمنطقه عبده الصالحى هى رساله قويه لكل من تسول نفسه التعدى على أملاك الدوله ولاباطره الفساد بان الدوله قوية وعازمه وماضيه في طريقها وانها لا تقبل بسياسه فرض الامر الواقع اووضع اى عراقيل امام استكمال مسيره مشروعات تنميتها.