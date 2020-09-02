أخبار مصر | برلماني: استقبال معبد الكرنك لأول الأفواج بداية لعودة السياحة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: استقبال معبد الكرنك لأول الأفواج بداية لعودة السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب، استقبال معبد الكرنك بمحافظة الأقصر لأولى الأفواج السياحية القادمة من مدينة الغردقة وذلك في أول يوم لاستئناف مصر لحركة السياحة الثقافية بعد تعليقها منذ شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، بمثابة بداية جادة لاستعادة الأقصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأعرب عن ثقته فى ان جهود اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ستكون ناجحة لاستقبال السياحة العالمية لزيارة المعالم الاثرية والسياحية داخل أسوان والأقصر.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ولكل من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى بصفة خاصة على جهودها الناجحة فى استعادة السياحة العالمية لمصر حتى تتبوأ مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

كما وجه التحية للمحافظين اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على جهودهم الكبيرة فى اتخاذ جميع التعليمات والتدابير الاحترازية بمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأكد أن تجربة اللواء خالد فودة واللواء عمرو حنفى تدرس عالميا بعد نجاحهما الكبير والذى كانت له اثاره الايجابية والكبيرة فى وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا الى درجة الصفر فى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر وهو ما جعل جميع سياح العالم يشيدون باستعدادات محافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر ويطالبون سياح العالم بزيارة مصر للتمتع بمعالمها الأثرية والسياحية.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حالة حتى اليوم.

وأوضح وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.