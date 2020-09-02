شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الغردقة يستعد لاستقبال 10 قطع أثرية من كنوز الفرعون الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهي مسؤولو متخف الغردقة، استعدادتهم لعرض 10 قطع أثرية بصفة مؤقتة، في المتحف، ضمن معرض «توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبى»، العائد من لندن، مؤخرا، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار، على عرضها بمتحف الغردقة، ومن المقرر نقل هذه المعروضات من القاهرة للغردقة، وسط حراسة أمنية مشددة .

وقررت إدارة المتحف الترويج لهذه المعروضات بين شركات السياحة والفنادق والقري السياحة، لجذب أكبر عدد من الزائرين لمشاهدتها.

وتضم القطع التي سيتم عرضها في متحف الغردقة من مقتنيات كنوز الملك توت عنخ آمون، «غطاء إناء كانوبى ملون على هيئة رأس الملك توت عنخ آمون، وتمثالا من الخشب المذهب للمعبود بتاح، وتمثال أوشابتى يرتدى النمس المذهب، وقلادة عريضة، وتمثال أوشابتى يرتدى تاج الخبرش ويمسك بالصولجان، تمثال أوشابتى يرتدى شعر مستعار، وحية الكوبرا مصنوعة من البرونز وقلادة من مذهبة، سداده من الخشب الملون توضع داخل البوق من الفضةـ وبوق من الفضة المذهبة، ومسند رأس من الفيانس الأزرق، وكرسى توت غنخ أمون مطعم بالأبنوس والعاج، وإناء للملك توت في شكل زهرة لوتس متفتحة وبرعمين، وعلبة للمرأة من الخشب المذهب على شكل علامة العنخ، ومطعمة بالزجاج والعقيق»