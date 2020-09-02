شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يرد علي أسئلة تحليل كورونا من بولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه منظمي الرحلات البولنديين سؤال إلى د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، بشأن القرار المصري بفرض تحليل فيروس كورونا المستجد «بنتيجة سلبي» شريطة القدوم إلى مصر، والإجراءات المتبعة في حالة رصد أية إصابة لأحد السائحين خلال وجوده في مصر، وكذلك الجهة التي سوف تتحمل العلاج، وغيرها من الإجراءات المتبعة لضمان سلامة المصاب ومرافقية إن وجدوا

.وفى هذا ذلك السياق أوضح «العناني» أن فرض هذا التحليل هو إجراء احترازي الهدف منه الحفاظ على سلامة جميع السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، وأن الحكومة المصرية يسرت على السائحين الوافدين إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء عن طريق إمكانية إجراء تحليل PCR عند الوصول بالمطارات المصرية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتم بنظام وبسهولة دون أن تشهد أي تزاحم.

وقد اشاد الجانب البولندي بهذه الضوابط، وأعربوا عن إعجابهم بفيلم «رحلة سائح في مصر» والذي أطلقته