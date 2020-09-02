شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تدعو غير القادرين للاستفادة من دعم «المصروفات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد إعلان جامعة الاسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، استعداد الجامعة التكفل بمصروفات الطالب ابراهيم عبدالناصر راضى رجب المعروف اعلاميا بـ«بائع الفريسكا»، وطالبة مركز شبراخيت في البحيرة ابن بائع الاحذية آية طه حسين، أعلن «الكردى» جاهزية الجامعة في تحمل المصروفات الدراسية لاى طالب غير قادر أسوة بزملائهم .

وقال «الكردى» في تصريحات صحفية الأربعاء، أن ذلك في إطار دور جامعة الإسكندرية المجتمعى نحو رعاية طلابها غير القادرين،مشيرا إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات، موضحاً أن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية من خلال إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، أو إدارات رعاية الشباب وشئون الطلاب بكليات الجامعة المختلفة، سواء بالتقسيط لهم، أو الإعفاء النهائي من المصروفات الدراسية وفقا لحالات الطلاب.

ودعا الطلاب غير القادرين التوجه لإدارة رعاية الشباب لمعرفة الإجراءات المطلوبة والاستفادة من دعم الجامعة .