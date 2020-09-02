شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل إزالة التعديات على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية في المحافظات، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن أعمال الموجة رقم 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتحرير محاضر للمعتدين والمخالفين للقانون وإحالتها للنيابة العسكرية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

في المنيا، قامت الوحدات المحلية بإزالة 64 مخالفة تعدي متنوعة بينها، 14 مخالفة تعدي على الرقعة الزراعية لمساحة 6 قراريط و10 أسهم، ومخالفة تعدي على أرض الدولة «أرض زراعية» لمساحة 60 فدان تم استردادها، و7 مخالفات بناء على أملاك الدولة لمساحة 610 مترا، كما قامت الوحدات المحلية، بإشراف المحافظ اللواء أسامة القاضي، بإزالة 42 مخالفة تعدي بالبناء بالمخالفة لقانون 119 لمساحة 6 ألاف مترا .وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف.

وفي الأقصر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ،وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقرية الضبعية بمساحة 9 قيراط. كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية برئاسة اللواء محمد صحصاح، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالبياضية بمساحة 1 فدان.

وفي شمال سيناء، قال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم تنفيذ 21 قرار إزالة تعديات على أراضي وأملاك الدولة في منطقة الزهور بالعريش. وأضاف أن حملات الإزالات مستمرة في مختلف أحياء وتجمعات مركز ومدينة العريش، للتصدي بكل حسم لكافة صور الخروج عن القانون، والعمل على إزالة التعديات، وفرض هيبة الدولة، مطالبًا المواطنين سرعة التصالح في المباني الغير مرخصة والمخالفة وإزالة كافة المخالفات والخروج على القانون.

وفي القليوبية، قاد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، حملة مكبرة لإزالة أدوار لبرج مخالف لقيد الإرتفاع وبدون ترخيص، على مساحة 900متر بمنطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، كما تابع إزالة مبني مكون من أرضي ودور علوي مخالف بدون ترخيص على مساحة 111مترًا بشارع نبيل السباك، بمنشيه عبدالمنعم رياض بحي غرب شبرا الخيمة.

وتابع المحافظ إزالة 5 إدوار مخالفة بدون ترخيص ببرج مكون من 15 طابق بمنشية النور ببنها على مساحة 400 متر، ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم، ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.

وفي قنا، قرر المحافظ اللواء أشرف الداودي، نقل 3 مهندسين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وإحالتهم للتحقيق لإصدارهم 3 رخص مباني بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن .

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق

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وفي أسيوط، ترأس اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بمركز أبنوب، تم خلالها تنفيذ 41 قرار إزالة تعديات وخط التنظيم.

وترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمركز ديروط أسفرت عن تنفيذ إزالة لـ 43 حالة بينها 37 حالة تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة تصل إلى فدان و18 قيراط بالإضافة إلى تنفيذ الإزالة لـ 6 حالات آخري تعديات على أملاك الصرف الصحي بمساحة تصل إلى 200 متر، وذلك باستخدام معدات وعمال الوحدات المحلية، وفي وجود مظلة أمنية من مركز شرطة ديروط ومديرية الأمن.

أما عن السويس، فقد نفذ مسؤولو حي الجناين برئاسة عالية فريد، رئيس الحي، ١٥ قرارا بإزالة التعديات على أملاك الدولة، على مساحة ٣٨١٠ متر بقرية جنيفة التابعة للحي.