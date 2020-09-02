شكرا لقرائتكم خبر عن العثور علي جثة مسن مكبلة وملقاه بأرض زراعية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تكثف وحدة مباحث مركز العدوة في شمال محافظة المنيا، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مسن صباح اليوم مكبل وملقي داخل أرض زراعية.
تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ إلى مركز شرطة العدوة بالعثور على جثة مسن ملقي داخل الزراعات.
بانتقال قوات الأمن بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث المركز تبين أن الجثة لشخص في العقد الثامن من عمره، مكبل ومصاب بكدمات بالرأس وملقي بأرض زراعية أمام منزله بقرية المسيد التابعة لدائرة المركز.
تم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة التحري حول الواقعة وضبط المتهمين، وجري نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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