شكرا لقرائتكم خبر عن 33 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم ٢٣ سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة ٤ سفن ومتواجد على الأرصفة ٤ سفن ومن المنتظر دخول ٤ سفن وجميعها سفن حاويات. وسجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة ١ سفينة ومن المنتظر دخول ٢سفينة حاويات، كما سجل الميناء مغادرة ١ سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول ١ سفينة. وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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