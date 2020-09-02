شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الطرق العامة، والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين، وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفى هذا الإطار، ترأس نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالاشتراك مع قوة من شرطة المرافق، حملة موسعة لرفع كافة الإشغالات بنطاق دائرة المركز، أسفرت جهودها عن رفع الإشغالات بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة، وأثناء المرور على الشوارع للتأكد من انضباط الحالة المرورية والأمنية، تم ضبط تجمع عدد من المواطنين داخل فرح شعبى بقرية بنايوس، مقام بالمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وعلى الفور تم فض الفرح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما ترأس محمد محمود، رئيس حى أول الزقازيق، بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى والنفق والمحطة، وشارع الجيش وشارع الحلقة وأسفل الكوبرى العلوى، ومنطقه أبوعميرة وشارع البوسطة وشارع مولد النبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قاد محمد الأباصيرى، رئيس مركز ومدينة أبوكبير، حملة لإزالة الإعلانات المخالفة الصادر لها قرارات إزالة من قسم رخص المحلات بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع قوة من الشرطة، وموظفي الإدارة الهندسية والإشغالات، وباستخدام سيارة برج كهرباء المدينة، وتم إزالة الإعلانات المخالفة وأثناء مرور الحملة، قام بعض أصحاب المحلات بدفع رسوم المعاينة بواقع ١٩ مواطنا من أصحاب الإعلانات، ثم التوجه لرئاسة المجلس لاستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة لترخيص الإعلانات المخالفة.