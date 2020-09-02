شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سبتمبر اليوم الإلكتروني المفتوح لطلبه الدراسات العليا ببنات عين شمس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكليه البنات جامعه عين شمس لقاء الكتروني عن بعد للإجابة على إستفسارات الطلاب المصريين والوافدين الراغبين في التقديم للدراسات العليا وذلك يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
وذلك بحضور الدكتورة رقيه شلبي عميد كليه البنات جامعه عين شمس والدكتورة حنان الشاعر وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الاقسام وعدد من الأساتذة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
99,115
-
تعافي
73,828
-
وفيات
5,440
كانت هذه تفاصيل خبر 5 سبتمبر اليوم الإلكتروني المفتوح لطلبه الدراسات العليا ببنات عين شمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.