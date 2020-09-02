شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سبتمبر اليوم الإلكتروني المفتوح لطلبه الدراسات العليا ببنات عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكليه البنات جامعه عين شمس لقاء الكتروني عن بعد للإجابة على إستفسارات الطلاب المصريين والوافدين الراغبين في التقديم للدراسات العليا وذلك يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وذلك بحضور الدكتورة رقيه شلبي عميد كليه البنات جامعه عين شمس والدكتورة حنان الشاعر وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الاقسام وعدد من الأساتذة.