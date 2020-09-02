شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط معمل ألبان غير مرخص خلال حملة لإزالة عقار مخالف بحي غرب مدينة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الوحدة المحلية بمدينة المنيا، من ضبط معمل لإنتاج الألبان غير مرخص، يزاول نشاطه الإنتاجي، بشارع العبر بحي غرب المدينة، وذلك عقب ضبط أمس معمل غير مرخص بحي جنوب، حيث تم التنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص.

جاء ذلك خلال تنفيذ حملة مكبرة لإزالة أحد العقارات المخالفة والمجاورة للمعمل، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا،، بالاستمرار في تنفيذ تلك الحملات على المباني المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحويل المخالفات للنيابة العسكرية والازالة الفورية لتلك المباني، مؤكداً على تطبيق القانون حيال المخالفين والعمل على ترسيخ هيبة الدولة، مع حث المواطنين أثناء عملية حصر المباني المخالفة والتي لم تتقدم للتصالح، على سرعة التقدم تجنبا لحدوث اعمال الإزالة لتلك المباني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحوهم.

أشار المحافظ، ان هناك تكليفات من قبل القيادة السياسية لتنفيذ حالات الازالة الفورية لمن يخالف القانون، مشيراً أنه لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وأكد ان آخر موعد لتقديم التصالح هو نهاية سبتمبر، وعقب ذلك ستتم الازالة الفورية.

من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، انه بجانب تنفيذ حملات الإزالة وتطبيق القانون تسعى الوحدة المحلية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات الصادرة عن الدولة، مؤكدا ان جهود الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم الحملات بصفة دورية، حيث تم ضبط معمل لإنتاج الألبان غير مرخص، وتم التحفظ على 144 كيلو جبنة منتهية الصلاحية، و36 كيلو جبنة غير صالح للاستهلاك الآدمي، و600 كيلو ملح منتهى الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 5 آلاف كيلو ملح و1280 كيلو جبنه أخرى تم سحب عينة منها للتأكد من صلاحيتهم.

وكانت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، قد نفذت أمس حملة ازالات مكبرة على عدد من المنازل المخالفة وأحد الأبراج المخالفة بحي جنوب المدينة، وتم تنفيذ الازالة الفورية للأدوار المخالفة وتطبيق القانون، واثناء حملة الازالة تمكنت الوحدة المحلية من ضبط مصنع للألبان غير مرخص، يقوم بمزاوله نشاطه الإنتاجي، حيث تم التنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص.

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