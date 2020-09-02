شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: تمويل 72 مشروعا خلال يوليو الماضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية المجتمعية «مشروعك» خلال شهر يوليو الماضي، بلغ ٧٢ مشروع مختلف النشاط بتكلفة ١٠.٣ مليون جنيه، وفرت ١٦٢ فرصة عمل لأبناء المحافظة .
وأكد الزملوط، أن المحافظة تدعم كافة الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.
وأضاف المحافظ، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من مبادرة مشروعك حتى الأن بلغ ٤٢٢٨ مشروع، بقيمة ٢٢٦.٧ مليون جنيه، بإجمالي عدد ٨٢٥٢ فرصة عمل.
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