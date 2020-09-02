شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة اقتحام الأمن العام وكر إجرامى فى أسوان ومقتل 7 مسجلين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبرز فيديو لحظة اقتحام رجال الشرطة لؤكر إجرامي بأسوان ومقتل 7 عناصر إجرامية، حيث صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة من تجار المخدرات وحائزى الأسلحة النارية، والمحكوم عليهم الهاربين، حدد قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة قطاعى الأمن المركزى، ومكافحة المخدرات ومديرية أمن أسوان أماكن وبؤر تواجد عدد من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة إدفو، حيث تم إعداد مأموريتين فى توقيت متزامن.

واستهدفت المأمورية الأولى "4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة" والسابق اتهامهم فى عدة قضايا جنائية أبرزها قضايا "سلاح – مخدرات – شروع فى قتل" حيث حاولوا الهروب بمجرد اقتراب القوات مستقلين سيارة ربع نقل تجاه إحدى المناطق الجبلية المتاخمة تحت ساتر إطلاق الأعيرة النارية، وبتعامل القوات معهم فى تبادل لإطلاق النيران نتج عنه مقتلهم، حيث عُثر بداخل السيارة على " 4 بنادق آلية - وكميات كبيرة من الذخيرة – كمية من مخدر الحشيش – كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر "25 كيلو جرام".

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واستهدفت المأمورية الثانية تشكيل من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أثناء تواجدهم بغرفة مُشيدة من الطوب الحجرى داخل إحدى زراعات القصب بمنطقة مركز إدفو ، تُتخذ مركزاً لبيع المواد المخدرة ، والذى حال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، حيث تعاملت معهم القوات بالمثل، وأسفر التعامل عن مقتل" 3 من العناصر الخطرة" ، وإصابة أحد ضباط المأمورية بطلق نارى بالذراع الأيمن وبالساق اليسرى.

وعُثر بموقع التعامل على "3 بنادق آلية - فرد خرطوش - بالإضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات النارية - وكمية من مخدر الحشيش - وكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر حوالى "15 كيلو" وكذا ميزان يستخدم فى الإتجار بالمواد المخدرة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.