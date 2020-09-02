أخبار مصر.. مقتل 7 عناصر إجرامية في مداهمات أمنية بأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان وزارة الداخلية القضاء على عناصر إجرامية بأسوان، وإحالة أوراق 5 إرهايين بالشرقية للمفتى، فضلا عن تغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر

الداخلية: مقتل 7 عناصر إجرامية في مداهمات أمنية بأسوان

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة من تجار المخدرات وحائزى الأسلحة النارية ، والمحكوم عليهم الهاربين، حدد قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة قطاعى الأمن المركزى ومكافحة المخدرات ومديرية أمن أسوان أماكن وبؤر تواجد عدد من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة إدفو، حيث تم إعداد مأموريتين فى توقيت متزامن.

إحالة أوراق 5 من أعضاء خلية إرهابية بالشرقية للمفتى بتهمة قتل رجال شرطة

قررت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء حضوريا، إحالة أوراق 5 من أعضاء خلية إرهابية مكونة من 13 فردا لقيامهم بقتل والشروع فى قتل عدد من رجال الشرطة بدائرة مركزى أبوكبير وفاقوس، والانضمام لخلية إرهابية، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعى، وحددت المحكمة جلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين، وأيضا للحكم على باقى المتهمين فى الخلية.

ضبط 836 شخصاً بتهم التعدى على أملاك الدولة والرزاعات ومخالفة وقف البناء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتوجيه حملات لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة.

وضبطت أجهزة وزارة الداخلية بضبط 836 شخص مخالف، وذلك خلال 24 ساعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أوقاف الإسكندرية تتسلم مساجد محور المحمودية تمهيدا لفتحها أمام المواطنين

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة، اليوم الأربعاء، 7 مساجد بمحور المحمودية الجديد تمهيدا لفتحها يوم الجمعة 16 محرم 1442 الموافق 4 /9 /2020.

أحمد فتحى ممنوع من الاستمرار مع الأهلى بأوامر بيراميدز

ترددت أنباء الفترة الماضية عن رغبة الأهلى فى الإبقاء على أحمد فتحى، نجم دفاع المارد الأحمر، رغم توقيع اللاعب لنادى بيراميدز لمدة 3 مواسم، وتم الإعلان الرسمى عن الصفقة يوم 11 أبريل الماضى، وكشفت تقارير صحفية أن مسئولى النادى الأهلى استطلعوا رأى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى مسألة بقاء أحمد فتحى قبل التحدث مع الأخير، وإنهاء مفاوضات تجديد عقده والتراجع عن رحيله لصفوف بيراميدز فى الموسم الجديد.

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صراعات الدورى المصرى تزيد متعة المنافسة.. 6 انتصارات للأهلى تؤمن الدرع بالجزيرة.. بيراميدز والمقاولون والزمالك تشعل صراع الوصافة.. علامة استفهام على المصرى والإسماعيلى.. و11فريقا تتنافس للابتعاد عن دوامة الهبوط

بخلاف المركز الأول، اشتعلت المنافسة فى جميع مراكز جدول مسابقة الدورى العام، بعدما انفرد النادى الأهلى بصدارة المسابقة برصيد 62 نقطة، محاولاً تأمين الدرع رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، فى موسم كاد يخلو من الهزائم لولا مباراة القمة الأخيرة، ومع ذلك يبقى الفريق الأحمر خارج المنافسة والحرب الدائرة داخل الجدول.

احتفظ الإيجبشيان ليج بالتشويق والإثارة فى العديد من المراكز بالموسم الجارى، مع تساوى حظوظ جميع الفرق بعد العودة من توقف كورونا، باستثناء الأهلى، ففى المركز الثانى يتنافس بيراميدز والزمالك بنفس الرصيد 45 نقطة ومن خلفهم المقاولون برصيد 40 نقطة، وتحت المربع الذهبى الاتحاد وسموحة يطمحان فى حجز مقعد بين الكبار، وتعد المنافسة الأشرس فى وسط وقاع الجدول حيث تقاربت نقاط 11 فريقاً.

أولياء أمور يكشفون إلغاء هيئة الامتحانات الأمريكية اختبار السات فى مصر حتى يونيو 2021.. ويطالبون بالحفاظ على فرصة أبنائهم فى دخول الجامعات.. وزير التعليم: نحن نعمل على ذلك وسنعلن النتيجة غدا

كشف أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوى بالدبلومة الأمريكية فى مصر، إلغاء هيئة الامتحانات الأمريكية College Board، فرص الامتحانات التى كان من المقرر أن يؤديها الطلاب خلال العام الدراسى الحالى، حيث أكد أحد أولياء الأمور أن الهيئة قررت إلغاء اختبارات السات SAT في مصر حتى يونيو 2021، مما يؤدى إلى ضياع الفرصة على الطلاب فى دخول الجامعة هذا العام بسبب تسريب امتحان السات الذى كان مقررا عقده 29 أغسطس الماضى.

تنسيق 2020.. التعليم العالى تعلن تسجيل 95 ألف طالب فى تنسيق المرحلة الثانية

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 95 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

مستشفى يجبر زوجين هنديين على بيع مولودهما لعجزهما عن دفع فاتورة الولادة..فيديو

اضطر زوجان هنديان إلى "بيع" مولودهما الجديد إلى المستشفى لأنهما لا يستطيعان تحمل الفواتير الطبية، بعد عميلة ولادة قيصرية، في المقابل، أعلنت المستشفى أن الزوجين تنازلا عن المولود.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل إجبار زوجين على بيع مولودهما لعدم قدرتهما على سداد فاتورة الولادة القيصرية.

الشناوى وكهربا يرفضان تدخل عبدالحفيظ بعد مشادة بالأهلى ويهددان بشكوى للخطيب

كشفت مصادر لليوم السابع أن مران الأهلي صباح اليوم، الأربعاء، شهد العديد من الاضطرابات بين عدد من نجوم الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بدأت عندما دخل الثنائى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا فى مشادة بسيطة بغرفة الملابس قبل التوجه لأداء المران قبل أن ينتهى الموضوع سريعا بينهما، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدخل فى الأمر وحاول معرفة السبب ليرفض الثنائى الحديث فى الأمر.