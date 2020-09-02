شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يؤكد استقبال مصر 130 ألف سائح خلال الشهرين الماضيين. والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن مجال الطيران من القطاعات التي توقفت بشكل كامل أثناء ذروة جائحة كورونا، ولكن بعد إجراءات الوقاية والفتح التدريجي، استقبلت مصر حوالي 130 ألف سائح خلال الشهرين الماضيين، وأضاف الطيار محمد منار، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت آلية لدخول السائحين، خاصة ممن لم يكن لديهم شهادة تحليل الـ بي سي آر، وهذا وفقا لضوابط محددة، موضحا أن هناك 4 مطارات مسموح بدخولها دون بي سي آر ولكن سيتم عمل التحليل لهم فيها، وهي مطار طابا والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، وتكلفته ستكون 30 دولارا للمصريين وغير المصريين.
وأشار إلى أن الدولة تحاول الحفاظ على تصنيفها في السياحة والطيران عالميًا، لافتا إلى أن السياحة في البحر الأحمر بها تزايد مستمر، وأكد أن منطقة البحر الأحمر خالية من فيروس كورونا تماما "منطقة جرين".
وأوضح أن الإجراءات لدخول الدولة من خلال المطارات المصرية موحدة على كل المطارات من أول مطار طابا في الشرق إلى مطار أسوان في جنوب البلاد، مؤكدًا أنه شرط أساسي تقديم القادمين من الخارج شهادة تحليل "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا.
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