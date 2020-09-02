شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 836 شخصاً بتهم التعدى على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة وقف البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتوجيه حملات لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة. وضبطت أجهزة وزارة الداخلية بضبط 836 شخص مخالف، وذلك خلال 24 ساعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لكافة صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواصلة جهودها فى ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية. Advertisements

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