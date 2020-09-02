مياه الجيزة تعلن اعتماد شهادة السلامة والمأمونية لمحطتى إمبابة وجزيرة الذهب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية جودة مياه الشرب ومراقبتها بمختلف مراحل الإنتاج بداية من مآخذ المحطات وحتى وصولها للمواطنين، فيما أعلن الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة للمياه، عن اعتماد شهادة سلامة ومأمونية المياه لنظامي إمداد محطتى مياه إمبابة وجزيرة الذهب، وتهدف إجراءات السلامة والمأمونية إلي تقييم المخاطر التي تحيط بنظم إمداد مياه الشرب من المصدر وحتي المستهلك وهذه الإجراءات تسهم في دفع المخاطر ومنع حدوثها وضمان وصول مياه الشرب النقية المستهلك بشكل آمن. وشهد الدكتور صلاح بيومي إجراءات تسليم شهادتي الاعتماد عبر الفيديو كونفرنس إلي المهندس منصور بدوي رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة الجيزة وممثلي قطاع الجودة بشركة الجيزة، وممثلي إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. Advertisements وأشاد، بيومى بالمجهودات التي تتم في تأمين مياه شرب صالحة لمواطني محافظة الجيزة علي الرغم من التحديات الموجودة. ومن جانبه، قال دكتور محمود فؤاد مدير عام الجودة بالشركة القابضة، إن الاعتماد الخاص بالسلامة والمأمونية يأتي بعد مراجعة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك واعتماد اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان، وتعد منهجية العمل الخاصة بالسلامة والمأمونية تم استحداثها طبقا للارشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كأحدث الإجراءات الأكثر فاعلية لضمان سلامة المياه المنتجة والحفاظ علي الصحة العامة.







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