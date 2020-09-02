الصحة العالمية :يجب اتباع كل الاجراءات الوقائية لمنع عدوى كورونا لضمان عودة المدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة، عن الإرشادات والمعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية، في الدول وأهمها الانخفاض في عدد حالات اللإصابة بفيروس كورونا بنسبة 50% لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر، عن بعد عبر الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) للإحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، واستعراض إرشادات العودة المأمونة للمدارس، وتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإقليم، إلى جانب الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين. Advertisements وأضافت الدكتورة رنا الحجة، أن المعايير التي يجب التأكد منها قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية تتضمن مدى استعدادات المستشفيات لاستقبال المرضى، وكذلك القدرة المخبرية في تحديد الحالات والوصول إليها بدقة. يتحدث خلال المؤتمر مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية د. رنا الحجة، ورئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية د. عبد الناصر أبو بكر، ومديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية د. داليا سمهوري.



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