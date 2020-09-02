شكرا لقرائتكم خبر عن «السادات» يطالب «الوطنية للانتخابات» ببحث أسباب عزوف الناخبين عن المشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اليوم الأربعاء، الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تدعو رؤساء الأحزاب وممثلي المجتمع المدني لبحث الأسباب التي أدت لتنامي ظاهرة عزوف الناخبين عن المشهد الانتخابي الأخيرة بانتخابات الشيوخ.

وقال السادات، في بيان له، الأربعاء، إنه تابع وكل المصريين في الداخل والخارج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ والجهد الذي بذل من حيث التنسيق والتنظيم من جانب الهيئة الوطنية للإنتخابات مع كل الأطراف المعنية لتحقيق الحق والواجب الدستوري وأيضًا المظهر اللائق أمام الداخل والخارج.

وأضاف أن ظاهرة عزوف قطاع كبير من المصريين عن المشاركة في التصويت أفقدت المشهد الإنتخابي حيويته وجماله وهي ظاهرة تستحق البحث والدراسة من أجل الوقوف على أسبابها وعلاج ذلك الخلل وإزالة المعوقات، وإنني على يقين من أنكم تولون هذه القضية إهتمامًا مماثلا خصوصًا وأن الهيئة قد قامت بإحالة المتخلفين عن التصويت في الجولة الأولى من الإنتخابات للنيابة العامة طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية مما أثار ردود فعل متباينة.

وأشار إلى أن يدعو الهيئة إلى سرعة دعوة رؤساء الأحزاب وممثلى المجتمع المدني وبعض من المتخصصين للجلوس معًا لبحث الأسباب التي أدت إلى تنامى ظاهرة العزوف ووضع طرق مناسبة لعلاجها وتلافيها مستقبلا بما يثرى المشهد الإنتخابي في الاستحقاقات القادمة، ويكون نموذج للحوار والمشاركة من قبل المعنيين بهذا الأمر الهام وهو من صميم عمل وإختصاصات الهيئة.