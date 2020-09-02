شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل بالطاقة الشمسية.. كل ما تريد معرفته عن أول وحدة ذكية للرعاية الصحية عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق من طلاب كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في ابتكار أول وحدة رعاية طبية ذكية متنقلة، للمتابعة الصحية عن بعد.

ويقدم الابتكار أحد الحلول، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، خاصة في مجال نقل العدوى وذلك في إطار مبادرة شباب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحت شعار «صحتك أمان».

المصرى اليوم ترصد أهم مميزات الابتكار الذي يدعم القطاع الصحي في في مواجهة جائحة كورونا:

- الابتكار نفذه 5 طلاب وطالبات من قسم هندسة الحاسب بالتعاون مع مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

- تعمل وحدة الرعاية الصحية المتنقلة بالطاقة الشمسية النظيفة المستدامة، لتوفير بيئة صحية وموفرة للطاقة.

- تهدف الوحدة في المقام الاول إلى تقليل فرص نقل العدوى وبالتالى خفض عدد إصابات الأطباء والتمريض بفيروس كورونا من خلال تقليل التعامل المباشر والتقارب مع المرضى.

- الوحدة الذكية مزودة بحساسات ووحدات طبية، لقياس الحالة الصحية للجسم أوتوماتيكيا مثل «درجات حرارة، معدلات التنفس، نبضات القلب، نسبة السكر والأوكسجين في الدم» وغيرها.

- ترسل الوحدة القراءات الرقمية عن بعد لحالة المريض إلى منصات إلكترونية تعمل من خلال التقنيات الحديثة للحاسب الآلي.

- يمكن للوحدة المبتكرة الدمج بمنصة تعمل بتقنيات تكنولوجيا «إنترنت الأشياء» إذ يمكن للطبيب وفريق التمريض متابعة أكثر من حالة في نفس الوقت.

- يمكن للوحدة المبتكرة تتبع المريض عن بعد على شبكة التجوال أثناء الحجر المنزلي أو الحجر بالمستشفى. حيث تعمل الوحدة الذكية من خلال تطبيق على الهاتف المحمول أو التابلت Mobile Application

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- الوحدة مزودة بكاميرا مراقبة جرى ربطها بمنصة الكترونية يمكن من خلالها رؤية المريض أون لاين عن بعد، للتأكد من تفعيل تعليمات السلامة الصحية.

- صممت الوحدة لكي تكون متعددة الاستخدامات إذ يمكن استخدامها ككرسي متحرك لذوى الإعاقة الحركية.

- يمكن تتبع مسارات تحرك وحدة الرعاية الذكية «الكرسي» على خرائط جوجل.

- الوحدة مزودة بحساسات إلكترونية لتفادى التصادمات أثناء الحركة.

- تم تجربة الوحدة الذكية في العديد من المراكز الطبية ومراكز ذوى الاحتياجات الخاصة.

فريق من طلاب الاكاديمية يبتكر وحدة رعاية صحية ذكية

فريق من طلاب الاكاديمية يبتكر وحدة رعاية صحية ذكية

فريق من طلاب الاكاديمية يبتكر وحدة رعاية صحية ذكية

فريق من طلاب الاكاديمية يبتكر وحدة رعاية صحية ذكية

فريق من طلاب الاكاديمية يبتكر وحدة رعاية صحية ذكية