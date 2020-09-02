شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ورفع 650 حالة إشغال وتحرير 13 محضر بيئي في حملة بمركز الفشن ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدًد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

أسفرت الحملة عن إزالة ورفع أكثر من 650 حالة إشغال مخالفة بشوارع المدينة، شملت: «إعلانات ولافتات وتاندات وكراسي واستاندات وصبات وبروز وأكشاك مخالفة وغيرها»، علاوة على ضبط 41 دراجة بخارية، وتحرير 13 محضرا لمخالفات بيئية، بجانب تنفيذ قرارين إغلاق لمحلات ومنشآت تجارية مخالفة، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية وسط تأمين الجهات الأمنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة المهندس محمود سعد شاهين، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، وذلك تحت إشراف عبداللطيف محمود نائب رئيس المدينة، وبحضور اللواء شريف الديان مساعد مدير الأمن، والعميد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن، والمقدم محمد بكري شرطة المرافق، والرائد عمرو حامد مرور بني سويف وعلي إسماعيل رئيس قسم الإشغالات ومسؤولي المواقف والبيئة والكهرباء والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.