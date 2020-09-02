شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ فتاة من الغرق سقطت في بئر مياه بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سقطت فتاة في محافظة مطروح في بئر مياه، اليوم الأربعاء، وتم إنقاذها وتحويلها إلى مستشفى سيدى برانى للعلاج.

وكانت نصرالله عمر ١٩عام من إحدى المجمع القريبة والتابع لمركز ومدينة سيدي براني قد دخلت مستشفى براني المركزي على أثر سقوطها في بئر مياه مشيد بمنزلها باحد النجوع التابعه للمدينة بوسط الصحراء وتم توصيف حالتها بأنها تعاني من ضيق بالتنفس وتم تحويلها إلى مستشفى مطروح العام لاستكمال العلاج .