شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تتسلم 7 مساجد جديدة على محور المحمودية بأسماء «الشهداء» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، يرافقه عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، اليوم الأربعاء لجنة رسمية لتسلم المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها على طريق محور المحمودية والبالغ عددها 7 مساجد تتراوح مساحتها بين 750 مترا وحتى 1000 متر.

وقال «خشبة»، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن المديرية تسلمت المساجد الجديدة التي تم إطلاق أسماء شهداء عليها، تمهيداً لفتحها للمصلين بدءاً من الجمعة المقبل 4 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أنه تم توفير إمام معتمد من وزارة الأوقاف لكل مسجد.

وأشار إلى أن المساجد الجديدة، هي:

- مسجد النقيب شهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال، وتم تخصيص والإمام معتمد من وزارة الأوقاف وهو الشيخ رفعت على سعيد.

- مسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمنطقة محرم بك وإمامه الشيخ محمد عبده متولي أبوبكر.

- مسجد مساعد شهيد مصباح محمود على إدريس وإمامه الشيخ نادر جمال زبيب.

- مسجد الشهيد ابراهيم على أمين بمنطقة خورشيد، وإمامه الشيخ على عبدالجليل السيد الشوني.

- مسجد الشهيد إبراهيم عبدالقادر محمد، وإمامه الشيخ محمد ماهر جمعه.

- مسجد الشهيد علاء الدين أحمد السماديسي، وإمامه الشيخ على كمال بدير.

- مسجد الشهيد سعيد محمد سماحة، وإمامه الشيخ إبراهيم على زايد.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه المساجد تتراوح مساحتها بين ٧٥٠ متر إلى ١٠٠٠ متر، ومجهزة بكافة التجهيزات اللازمة، والتي تليق ببيوت الله عز وجل ورودها .

وأضاف إن المساجد الجديدة هي جزء من المشروعات القومية للدولة المصرية والتي تشهد في هذه الفترة تقدما ملحوظا في جميع المجالات وشتى الميادين، مؤكداً أنها مساجد عملاقة بعمارتها الفذة وتصميمها الذي يجمع بين أصالة التراث ودقة التخطيط وبراعة التنفيذ، وهي أبلغ رد على أصحاب النفوس الضعيفة والأفكار المنحرفة الذين يتهمون الدولة بهدم المساجد أو اتلافها، وتبين كذب ادعائهم وزيف كلامهم، وتؤكد بكل شموخ وعز أن مصر هي القلب النابض للإسلام الوسطي المستنير الذي يرفض كل أشكال التطرف والانحراف .

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أوقاف الاسكندرية تتسلم 7 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تتسلم 7 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تتسلم 7 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تتسلم 7 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تتسلم 7 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تتسلم 7 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تتسلم 7 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تتسلم 7 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تتسلم 7 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تتسلم 7 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تتسلم 7 مساجد جديدة على محور المحمودية