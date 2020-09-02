شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للأنفاق تعلن عن حاجتها لـ227 مهندسا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عبر موقعها الرسمي، عن حاجتها للتعاقد مع عدد ٢٢٧ مهندس بالتخصصات المحددة بالكشف. وأشارت الهيئة للإطلاع على شروط شغل الوظائف والمستندات المطلوبة يرجى زيارة موقع الهيئة الالكتروني:

www.nat.org.eg وحدد الإعلان بأن الطلبات تقدم باليد باسم الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للانفاق، اعتبارا من ٩/٦ حتى ٩/٢٤ بمقر الهيئة بميدان رمسيس، عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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