شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يستعرض الإجراءات المصرية لمواجهة كورونا أمام السوق البولندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، على حرص مصر الكامل على سلامة كافة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مستعرضا الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع خلال أزمة فيروس كورونا المستجد من إجراءات لاستئناف السياحة ولتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات على تنظيم مزيد من الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية مثل إعفاء السياح القادمين إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء من رسوم الدخول وإلغاء رسوم التأشيرات السياحية ورسوم الهبوط والإيواء وذلك حتى ٣١ أكتوبر 2020، بالإضافة إلي تخفيضات على أسعار الوقود الخاص بالطيران ، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠.

كما استعرض الوزير كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلي مصر اعتبارا من يوليو الماضي.

وأكد الوزير على أهمية السوق البولندي بالنسبة للسياحة المصرية، آملا أن تشهد أعداد السائحين البولنديين الوافدين إلى مصر زيادة خلال الفترة المقبلة.