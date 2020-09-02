شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات 110900 طالب وطالبة بالدور الثاني للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى منذ قليل نحو 110900 طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وذلك داخل 351 جنة على مستوى الجمهورية وسط اجراءات احترازية وأمنية مشددة ،والتي تستمر حتي 3 سبتمبر المقبل.

وأنهى الطلاب الأربعاء الامتحانات بأداء مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة وذلك وسط اجراءات أمنية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وانهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة الاجراءات الاحترازية بامتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على انتهاء لجان الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، بتنفيذ تعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات من خلال آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.

وأكد علي أن أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان وكذلك منع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.