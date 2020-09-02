شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شرطًا يُبعدك عن المساعدات الشهرية من التضامن.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن عبّر موقعها الإلكتروني، شروط وموانع الحصول على المساعدات الشهرية من وزارة التضامن الاجتماعي.

وقبل تطبيق الشروط، قالت «التضامن» إن المساعدات، يتقدم لها الأفراد الذين ينبطبق عليهم شروط ومعايير الإستحقاق وتكون قيمة المساعدة 323 جنيها.

كما يتم تقديم منحة دراسية شهرية قدرها (40) جنيه وبحد أقصى (200) جنيه للأسرة التي لديها أبناء بالتعليم الأساسي أو المتوسط لمدة ثماني (8) أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

الشروط:

1- مصري/مصرية.

2- السن: لا يقل عن 65 سنة (لا يُشترط السن للمصابين بعجز والأرامل والمطلقات).

3- الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج بشرط ألا يقل السن عن 50 سنة وألا يكن مؤمن عليهن.

4- عدم وجود دخل ثابت.

المستندات المطلوبة:

1- صورة البطاقة.

2- بیان بالموقف التأميني.

3- المستندات الدالة على الحالة سواء عجز، أم أرملة، أم مطلقة، أم بنات، أم لأيتام.

4- شهادة ميلاد الأبناء القصر.

5- إثبات حالة القيد المدرسي الأول والثاني من العام الدراسي.

موانع الحصول على المساعدات الشهرية:

1- ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية شهرية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء حديثى الولادة حتى الثمانية عشر عامًا والأبناء من سن السادسة حتى الثماتية عشر عامًا بمراحل التعليم.

3- المتقدمين للبرنامج كرامه من المسنيين عمره، 65 عامًا، العجز أو مرض مزمن يحول عجزه أو مرضه المزمن بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبى، الأيتام الذين لاينالون رعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجه الثانيه أو بعد ذلك.

4- استيفاء كافة بيانات بتفاصيل الإستمارة الدالة على الحالة الإجتماعية.

معايير الإستبعاد (الإقصاء) من الإستحقاق:

• العمل بالخارج.

• امتلاك نصف فدان فأكثر.

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• امتلاك 3 مواشي فأكثر بغرض التجارة.

• التحاق الأبناء بالتعليم الخاص، بقيمة أكثر من 2000 جنيه.

• تقاضي معاش ضمان

• يدفع اشتراك تأميني أكثر من 600 جنيه.

• تقاضي معاش قوات مسلحة/ شرطة

• امتلاك سيارة من عام 1990 فأكثر/ جرار/ توك توك.

• امتلاك عقار لغير غرض السكن.

• امتلاك/ إدارة مشروع خاص له عائد ثابت أكبر من خط الفقر المحدد.

• العمل بشركة خاصة / حكومة وغير مؤمن عليه

• امتلاك مهن حرة.