شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» في بولندا لدفع حركة السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب انتهاء زيارته الرسمية أمس الثلاثاء للعاصمة التشيكية براج لافتتاح معرض«ملوك الشمس»، توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى العاصمة البولندية وارسو في زيارة قصيرة لتحفيز السياحة البينية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون في مجال القطاع السياحي.

جاءت هذه الزيارة في إطار خطة الوزارة للترويج السياحي لمصر داخل الأسواق السياحية المختلفة وبحث سبل دفع الحركة السياحية الوافدة إليها من هذه الأسواق.

واستهل الوزير هذه الزيارة بلقاء رئيس اتحاد الغرف السياحية في بولندا، وممثلي كبرى منظمى الرحلات بها، والاعلام السياحي ببولندا، والذى تضمن مناقشة العديد من النقاط والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من السائحين البولنديين لزيارة مصر خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات سياحية تضعها في مكانة تنافسية بين الدول السياحية.

حضر اللقاء السفير بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، السفير حسام القاويش سفير مصر في بولندا.