شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: خروج عربة قطار عن القضبان بالمنصورة دون وقوع إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بالسكة الحديد عن خروج عربة من القطار رقم ٢١٥ «المنصورة- المطرية» عن القضبان، صباح الأربعاء، في منطقة ميت سلسيل، دون وقوع أي إصابات.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه أثناء مرور القطار من محطة ميت سلسيل على خط «المنصورة- المطرية» خرجت عربة عن القضبان.

ولم تصدر هيئة سكك حديد مصر أي تعليق على الواقعة.