شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: خروج عربة قطار عن القضبان بالمنصورة دون وقوع إصابات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر بالسكة الحديد عن خروج عربة من القطار رقم ٢١٥ «المنصورة- المطرية» عن القضبان، صباح الأربعاء، في منطقة ميت سلسيل، دون وقوع أي إصابات.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه أثناء مرور القطار من محطة ميت سلسيل على خط «المنصورة- المطرية» خرجت عربة عن القضبان.
ولم تصدر هيئة سكك حديد مصر أي تعليق على الواقعة.
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