شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بأسيوط تتسلم 20 ألف متر مربع لإقامتها نادي اجتماعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالحكيم عليان عبدالعليم، نقيب مهندسي أسيوط، أن النقابة الفرعية، تسلمت قطعة أرض رقم 3 بالمنطقة الإقليمية، بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك تمهيدًا لإقامة نادي اجتماعي رياضي عليها.

ولفت نقيب مهندسي أسيوط، إلى أنه فور وصول خطاب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالموافقة على تخصيص قطعة أرض لنقابة المهندسين بأسيوط، بمساحة 20 ألف متر مربع، تم تشكيل وفد من النقابة برئاسته ضم المهندس محمد فؤاد صادق، والمهندس عبدالله فتحي هشام، أعضاء مجلس الإدارة بالنقابة، للتوقيع على محضر تسليم قطعة الأرض، منوهًا إلى أن النقابة قامت باستكمال نسبة السداد حتى 25 % من قيمة قطعة الأرض، وسوف تقوم النقابة بسداد باقي ثمن الأرض على أقساط نصف سنوية، كما هو مقرر بالعقد.

وأوضح نقيب مهندسي أسيوط، أن تسلم النقابة لقطعة الأرض كان نتاج جهود طويلة بدأت منذ أعوام كفكرة، ما لبثت أن تحولت إلى واقع بفضل مثابرة وطموح أعضاء مجلس الإدارة، وعملهم دون أي كلل أو ملل أو انتظار لمقابل من أجل خدمة المهندسين وتحقيق كافة تطلعاتهم، مشيرًا إلى أن الموقع المقرر إنشاء النادي عليه هو موقع متميز، يقع بمدخل مدينة أسيوط الجديدة بالمنطقة الاقليمية، بجوار هايبر بانده وبالقرب من جهاز المدينة.

من جانبها أعربت المهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن سعادتها بحصول نقابة المهندسين بأسيوط، على قطعة أرض لإقامة نادٍ لأعضائها وذويهم، مثمنة جهود النقابة برئاسة المهندس عبدالحكيم عليان، في الالتزام بسداد المستحقات المالية في مواعيدها، والخطوات الحثيثة التي اتخذتها النقابة، من أجل سرعة نهو أعمال التخصيص والاستلام، لافتة إلى أن مدة تنفيذ المشروع هي ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، معربة عن تفاؤلها بسرعة إنجاز النقابة لذلك المشروع على الوجه الأكمل ليكون أحد المعالم المتميزة بمدينة أسيوط الجديدة.

نقابة مهندسين أسيوط تتسلم 20 ألف متر مربع لإقامة نادي

نقابة مهندسين أسيوط تتسلم 20 ألف متر مربع لإقامة نادي

نقابة مهندسين أسيوط تتسلم 20 ألف متر مربع لإقامة نادي

نقابة مهندسين أسيوط تتسلم 20 ألف متر مربع لإقامة نادي