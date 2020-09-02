شكرا لقرائتكم خبر عن «كيف تختار المجلة العلمية المناسبة لنشر البحث؟».. ورشة عمل بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات ورشة عمل «كيف تختار المجلة العلمية المناسبة لنشر البحث»، التي نظمتها وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة، وهي تعد ورشة عمل مخصصة للباحثين بالكليات العملية والنظرية والمهتمين بالنشر العلمي باللغة الإنجليزية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والاستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص، مدير وحدة دعم البحث العلمى.

حاضر في ورشة العمل، الأستاذ الدكتور محمد الشيمي، الأستاذ بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. وافتتحت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية ورشة العمل، مؤكدة أن ورش العمل والمشروعات البحثية تساهم في دعم والنهوض بالبحث العلمي ومخرجاته بما يساهم في رفع تصنيفات الجامعة محليا وعالميا، وتساعد في تطوير القدرة على البحث العلمي والابتكار، لذا يعد البحث العلمي ركيزة أساسية نظرا لدوره الفاعل في توفير حلولاً للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

وأكد الاستاذ الدكتور محمد القصاص على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به وحدة دعم البحث العلمى في المساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية، وبالتالى المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعة، لذلك تحرص الجامعة على رفع الوعي بالبحث العلمي بما يخدم الخطة البحثية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وتضمنت ورشة العمل إلقاء الضوء على معرفة دخول مواقع النشر العلمي، وكيفية البحث عن تخصص المجلة المناسب من خلال إحدى المواقع الدولية مثل scopus، scimago، web of science، والتعرف على الاشتراطات الخاصة التي يتعين على المجلات استيفائها قبل الموافقة على ادراجها ضمن قواعد البيانات.

وخلال ورشة العمل، تم توضيح شروط البحث على كل موقع من مواقع النشر الدولى، وتضمنت ورشة العمل كيفية تحديد القيمة العلمية وقوة المجلة وشرح معامل قياس نسبة الاستدلال بالأبحاث، وتوضيح كيفية مواجهة التكاليف العالية للنشر، وأوضحت ورشة العمل أن دفع الرسوم ليس له علاقة بمعدل قبول الأبحاث لذا نحاول أن نبحث على المجلة العلمية المجانية، وكذلك توضيح المدة التي تستغرقها المجلة لقبول ونشر البحث.

كما تضمنت ورشة العمل التدريب العملي على: البحث داخل Scopus، Master Journal list، DOAJ، وكذلك مواقع دور النشر العالمية، كما تم التدريب على الكشف عن مجلة وتحديد ما إذا كانت دولية أو محلية من خلال موقع libguides لمعرفة المجلات الدولية والعلمية، وموقع Beall's list أو موقع Dolos list لتوضيح المجلات المفترسة.

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