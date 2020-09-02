شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ للجنة المدن الجامعية بجامعة السادات (اعرف السبب) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انعقد، اليوم، اجتماع لجنة المدن الجامعية بجامعة مدينة السادات بشكل طارئ، برئاسة الدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور مدير عام المدن ومديري المدن الجامعية التابعة ومدير عام شؤون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة وتحديد التكلفة الشهرية لإقامة الطالب في المدن الجامعية في العام الدراسى الجديد خاصة في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد نائب رئيس الجامعة أن الطالب في المدن الجامعية يحصل على خدمات متنوعة من إقامة ومأكل ومشرب وأماكن ترفيه وملاعب وأماكن مخصصة للمذاكرة ومكتبات مما يجعل الكثير من الطلاب تسعى للإقامة بالمدن الجامعية.
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