شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الهدف الإساسى من عودة الفرنسيين لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بوزارة النقل أن الهدف الأساسى من تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو هو تحسين الخدمة ووقف خسائر المرفق كمرحلة أولى ثم تحقيق أرباح يتم من خلالها استرداد جزء من تكلفة البنية الاساسية بالخط.

وأضافت المصادر لليوم السابع أن قرار اسناد اعمال التشغيل والصيانة لشركة RATP DEV الفرنسية تبلغ قيمته 1.138 مليار يورو لمدة 15 عاما وتم توقيعه للتخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التي تقوم حالياً بتشغيل كلاً من الخط الأول والثاني والمراحل (الأولى والثانية والرابعة من الخط الثالث).

وأوضحت المصادر أنه سيتم الاستفادة من خبرة الشركة الفرنسية في هذا المجال بتشغيل وصيانة أنظمة النقل في 13 دولة في أربع قارات منها المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، والجزائر، والمغرب، وجنوب إفريقيا، والمملكة العربية السعودية، والصين، والفلبين، والولايات المتحدة الأمريكية) .