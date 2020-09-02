شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة خلال لقائه مع رواد السوشيال: دعوة الرئيس للشباب للتصدى مع الدولة تعكس إيمانه بدورهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ووجهها لشباب مصر ببذل الجهد وزيادة الوعى من خلال التصدى لمختلف قضايا الوطن والمساهمة فى مواجهة تحدياته، الداخلية منها والخارجية، يعكس دون شك إيمان القيادة السياسية بأهمية دور الشباب فى الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التى تحققت على أرض الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة الأسبوعى مع مختلف ممثلى الكيانات الشبابية، وكان اللقاء هذا الأسبوع مع مجموعة من الشباب رواد وسائل التواصل الاجتماعى وممثلى بعض الكيانات الشبابية لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات.

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حضر اللقاء مجموعة من الشباب رواد وأصحاب صفحات التواصل الاجتماعى، وأكد وزير الشباب أن دعوة الرئيس للشباب لم تكن الأولى بل يمثل الشباب دائماً أولوية فى خطابات القيادة السياسية إيماناً بدورهم وتعظيماً لمساهماتهم فى بناء الدولة المصرية فى شتى مناحى النهضة والتنمية الشاملة التى تشهدها مصر، مشيراً إلى أهمية دورهم فى التصدى للمظاهر السلبية والحملات الممنهجة التى يشنها العديد من أعداء الوطن فى الداخل والخارج لتشويه الصورة الحقيقية من خلال بث رسائل توعوية للنشء والشباب فى جميع قرى ومدن ونجوع محافظات الجمهورية لتعريفهم بحقيقة الأمور وكافة ملابسات القضايا الوطنية للدولة المصرية ومن خلال كافة المنابر والمنشآت والآليات التى تتيحها وتوفرها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للشباب المصرى فى مختلف مؤسسات الدولة من مراكز شباب وأندية ومنظمات ووحدات مجتمع مدنى ومشاركة كافة الوزارات والمؤسسات المعنية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالمبادرات التى يقدمها الشباب وتدعم جهود الدولة والقيادة السياسية فى كافة المجالات، مؤكداً أن مجموعة العمل الوزارية الحالية تعمل للوصول إلى مستهدفات سريعة فى أقصر وقت، بجانب المتابعة اللحظية من مؤسسة الرئاسة والربط الحكومى بين كافة مؤسسات الدولة .

ولفت صبحى إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار تحركات الدولة المصرية فى توصيل جهود الدولة من مشاريع قومية ضخمة ومشروعات شبابية إلى مختلف فئات الشباب والربط الحكومى مع العمل الشبابى الالكترونى والتصدى للشائعات من خلال توضيح الحقائق.