شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يؤكد عدم التصالح فى مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت محافظة الجيزة خطة متكاملة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الاراضي الزراعية وفى هذا السياق عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءا موسعاً بحضور اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة لوضع خطوات العمل خلال المرحلة الحالية وسبل تنفيذ توجيهات الدولة فى هذا الشأن لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

واكد محافظ الجيزة أنه تم رصد حوالى 52 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية أغسطس الماضي بمساحة تبلغ 1883 فدان مشيراً إلى أنه تم إزالة حوالي 28 ألف حالة تعدى منها حتى الآن ومتبقى 24 ألف حالة تعدى بمساحة تصل الى 830 فدان سيتم التعامل الحازم معها بدءا من اليوم.

وأضاف راشد انه لا تصالح على أى مخالفات او تعديات على الاراضي الزراعية مؤكدا على إزالة الأسوار والغرف والمنشأت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها .

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وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بأن لا يوجد مفاضلة او وساطة فى إزالة المخالفات فالجميع سواسية أمام القانون وتنفيذ العدالة بمنتهى الحزم والشفافية على الجميع.

وفيما يخص مواجه مخالفات البناء أشار المحافظ إلى أنه من غير المقبول ترك اى مخالفة بناء جديدة تحت اى مسمى وفى حال وجود ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين فى أعمالهم مشددا على ضبط اى مخالفات جديدة والقائمين عليها وتحويلهم للنيابة العسكرية.

ووجه محافظ الجيزة بالبدء فى تنفيذ أكبر حملات لإزالة العقارات المخالفة والتى لم يتقدم أصحابها للتصالح بشأنها قائلا " مش هنسيب مخالف".