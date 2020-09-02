شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية : لا يوجد لقاح حتى الان للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية د. رنا الحجة، عن عدم وجود اى لقاح حتى الان يحمى من عدوى كورونا وطالبت بضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية كاملة .

وأكدت أنه يجب الحرص الشديد علي الفئات الأكثر عرضة للإصابة مشيرة إلي أن فيروس كورونا لا يوجد دلائل علمية علي قيامة بأثار نفسية مشيرة إلي أن مرض الكوفيد مع رحلة العلاج يسبب عوارض نفسية وقالت 80% من الحالات بسية.

عن الإرشادات والمعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية، في الدول وأهمها الانخفاض في عدد حالات اللإصابة بفيروس كورونا بنسبة 50% لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر، عن بعد عبر الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) للإحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، واستعراض إرشادات العودة المأمونة للمدارس، وتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإقليم، إلى جانب الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.

وأضافت د. رنا الحجة، أن المعايير التي يجب التأكد منها قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية تتضمن مدى استعدادات المستشفيات لاستقبال المرضى، وكذلك القدرة المخبرية في تحديد الحالات والوصول إليها بدقة.

يتحدث خلال المؤتمر مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية د. رنا الحجة، ورئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية د. عبد الناصر أبو بكر، ومديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية د. داليا سمهوري.