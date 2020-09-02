شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية : يمكن عودة الدراسة من خلال التعليم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية أن المنظمة حددت مجموعة من المواد التوعوية لمنع عدوى كورونا ودعما لفتح المدارس مشيرة إلي أن الدراسة بمكن ان تتم اون لاين وأضافت : هنا مجموعة من الاعتبارات عند فتح المدارس اولها مستوى انتشار المرض والحالات الاكثر تاثرا والوضع الصحى وتابعت كل هذة العوامل تساهم في الدفع بالاتجاة لعودة المدارس. وكانت منظمة الصحة العالمية دعت اليوم مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) بالإضافة إلي إرشادات حول العودة المأمونة للمدارس بالتزامن مع تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإقليم. Advertisements يشار إلي أن المتحدثون في المؤتمر كل من الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية والدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية والدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية.

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