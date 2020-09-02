شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعلق على حقيقة وجود موجة ثانية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية أن هناك عدد من الدول سجلت صفر اصابات ولكن عادت مرة اخرى لتسجيل حالات وينبغي الوصول الي انخفاض في نسبة الاصابات بما يقترب من 50% حتى يتم الاتجاة الي تسجيل صفر اصابات اذا تم اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية

واضافت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية انه من الصعب التفريق بين الموجة الاولي والثانية ولكن اذا زادت الاصابات يسمى ذلك ذروة اصابات ثانية وليس موجة ثانية .

واوضحت انه ينبغي العمل بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية مشيرة الي ان بعض الدول قامت بعودة المدارس وتابعت : هناك توقع في زيادة الحالات عند عودة المدارس ولكن ينبغى اتخاذ اجراءات وقائية حتى بتم منع الانتشار للمرض من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات .

وطالبت بضرورة عمل تباعد بدنى بين الطلاب وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتوفير العوامل اللازمة الخاصة بالنظافة .

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