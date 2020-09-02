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شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا نقولا يعلن شفاء كاهن من فيروس كورونا بعد إصابته خلال أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن الأنبا نقولا المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس فى مصر، عن شفاء كاهن من فيروس كورونا، وعودته للصلاة بدءًا من 11 سبتمبر الجاري، وقال المطران نقولا: بكل محبة نهنئ الأرشمندريت نقولا فانوس كاهن مطرانية طنطا (إرموبوليس) على شفائه وتعافيه من فيروس كورونا، ببركة يسوع المسيح وشفاعة العذراء مريم وصلوات القديسين، حيث أمضى فترة مرضه ونقاهته عازلاً نفسه من يوم 10 أغسطس في مقر إقامته في مقر المطرانية بكنيسة دخول السيد إلى الهيكل.
الأرشمندريت نقولا فانوس كاهن مطرانية طنطا
وأضاف المطران نقولا: سوف يبدأ الأرشمندريت نقولا فانوس كاهن مطرانية طنطا ، خدمة القداس الإلهي ابتداء من يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر، متابعا، نتقدم بالشكر للدكتور رائف عوض الله على اهتمامه بتوفير الكشوفات اللازمة والعلاج له منذ اليوم الأول والذي كان سببًا في سرعة شفائه، وكذلك لجميع أبناء رعية طنطا الذين لم يتخلوا عنه خلال فترة مرضه، داعين الله يباركه ويحفظه من كل مرض وسوء.
ويوم الجمعة 14 أغسطس اعتذر الأرشمندريت – كاهن - نقولا فانوس، عن صلاة القداسات فى إيبارشية طنطا للروم الأرثوذكس، بسب تعرضة للإصابة بفيروس كورونا.
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