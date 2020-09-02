بالأرقام.. هيئة الأوقاف تحقق إيرادات قياسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هيئة الأوقاف المصرية حققت أربعة أرقام قياسية في إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في ثلاثة أشهر.

وأوضح جمعة، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها، وبلغ إجمالي إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في العام المالي 2019- 2020 مبلغ 1,546,659,340 جنيهًا، بزيادة قدرها 85,744,977 جنيهًا عن العام المالي الماضي 2018/ 2019، بنسبة تقدر بنحو 6%، وبزيادة قدرها 336,107,960 جنيهًا عن العام المالي 2017/ 2018، نسبة تقدر بنحو 22%، وبزيادة قدرها 981,946 مليون جنيه عن العام 2013 / 2014م بنسبة 173,79%.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن إيرادات الهيئة خلال شهر يونيو 2020 بلغت مبلغ 275,078,367 جنيهًا، بزيادة قدرها 106,405,517 جنيهًا بنسبة 63% عن نفس الشهر في عام 2019م، وبزيادة قدرها 148,151,068 جنيهًا بنسبة 117% عن نفس الشهر في عام 2018م.

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وبلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليه 2020م مبلغ 88,526,946 جنيهًا , بزيادة قدرها 49,711,062 جنيهًا بنسبة 128% عن نفس الشهر في عام 2019م , وبزيادة قدرها 52,851,006 جنيهًا بنسبة 148% عن نفس الشهر في عام 2018.

وبلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020 مبلغ 91,570,168 جنيهًا، بزيادة قدرها 23,253,313 جنيهًا بنسبة 34% عن نفس الشهر في عام 2019م , وبزيادة قدرها 25,579,124 جنيهًا بنسبة 39% عن نفس الشهر في عام 2018م.

وأشار جمعة إلى أن الهيئة تحقق أرقامًا متميزة يومية مع بداية شهر سبتمبر 2020، والذي يتوقع أن يكون نقلة كبيرة في متحصلات الهيئة، ورقمًا قياسيًّا جديدًا، في ظل عناية الدولة بالوقف وحرصها على الحفاظ عليه وحسن استثماره ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شخصيًّا، وتوجيهاته المستمرة في كل ما يتصل بشؤون الأوقاف.