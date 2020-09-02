المقدم 50 ألفًا.. ننشر أول صور لشقق الإسكان المتوسط الجديدة (بالقاهرة و4 مدن)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي في فتح باب الحجز للوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، بمناطق (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، حتى يوم 22 سبتمبر الجاري.

وينشر الخليج 365 أول صور لشكل الماكيت للعمارات، حيث سيتم تصميم العمارات وفقا لهذه التصميمات.

وتقع الوحدات في مدينة بدر، شمال الحي الرابع منقطة 100 فدان، وتتكون العمارات من دور أرضي و5 أدوار علوية، كل عمارة بها أسانسير وتتكون الشقة من 3 غرف وصالة و2 حمام ومطبخ بمساحة تصل لـ120 مترا.

- مدينة الغردفة، حيث تتواجد الوحدات في منطقة البداري، وكافة العمارات تتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، كما يوجد أسانسير في كل العمارات.

وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة و2 حمام ومطبخ بمساحة تصل إلى 103 و 110 و 111 و119 مترا.

- مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، تتراوح مساحات وحدات الدور الارضي بين 110 متر و112 متر، وفي الأدوار المتكررة 110 أمتار و116 مترا، وفي الأدوار الأخيرة 110 أمتار و116 مترا.

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وتتكون كل عمارة من 4 أدوار متكررة ودور أرضي، بإجمالي 24 وحدة في كل عمارة كما يوجد بها اسانسير.

- وفي مدينتي شطا والزرقا في محافظة دمياط، تتكون كل عمارة من 4 أدوار أرض ودور أرضي، كما تراوح المساحات بين 111 مترا و114 مترا و105 أمتار.

وتتواجد الوحدات في مدينة شطا بحري مدينة الأثاث، وفي مدينة الزرقا قبلي ويحري مدينة المعلمين.

وتبدأ أسعار الوحدات من 480 ألف جنيه وتصل لأكثر من 800 ألف، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ ٢٠٠ جنيه مصروفات تسجيل (لاتُرد ولا تُسترد)، قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية.

وبعد انتهاء فترة الحجز بـ3 أشهر، يتم سداد ١٢ دفعة ربع سنوية بواقع نسبة ٢.٥٪ من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى ٢٠ عاماً بسعر عائد ٨٪ سنوياً متناقصة، وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.

كما يتم سداد نسبة 5% من إجمالي سعر الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة (لا يرد ولا يسترد)، بالإضافة إلى مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية المخصصة (عداد غاز / عداد كهرباء / عداد مياه / غيرها) لجهات المرافق مباشرة قبل الاستلام.