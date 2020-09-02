ارتفاع الحرارة والرطوبة وأمطار وسيول.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ونسبة الرطوبة المتوقعة.

وقال الخبراء في تصريحات لمصراوي، تبدأ درجات الحرارة في تراجع طفيف بداية من اليوم الأربعاء وحتى غدا الخميس، على أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، كما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، بينما يكون شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

وتابع الخبراء: مع بداية يوم الجمعة تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع الطفيف مرة آخرى لتسجل على القاهرة بين 36 و37 درجة، ومن 31 إلى 32 على السواحل الشمالية بينما تتراوح بين 40 و44 على شمال وجنوب الصعيد.

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وأكد الخبراء، أنه يوجد فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل للسيول، اليوم الأربعاء، وتختفي هذه الفرص غدا الخميس لتعودة مرة أخرى بداية من يوم الجمعة لكن متوسطة الشدة.

وأوضح الخبراء أن السبب الرئيسي لسقوط الأمطار التي تصل إلى حد السيول في سيناء، هو وجود كميات كبيرة من الرطوبة في سيناء، مع الطبيعه الجبليه هناك، والتي تعمل على تكون السحب الممطرة خاصة في منطقة سانت كاترين.

وأشار الخبراء إلى أن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة، حيث تسجل على القاهرة والوجة البحري، من 70% إلى 80%، وعلى السواحل الشمالية 88%.​