"التموين" تضيف 7 سلع جديدة للمقررات التموينة.. تعرف على أسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة بعض السلع على بطاقات التموين ليصبح عدد المنتجات على البطاقات 28 سلعة بدلا من 21 سلعة لصرفها لاصحاب البطاقات، ضمن المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين وهو 50 جنيهًا لكل فرد، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر.

وتضمنت السلع الجديدة على سبيل المثال الملح بسعر الكيس جنيه واحد وكبريد درج بسعر 1 جنيه، و أكياس طحينة بسعر 2 جنيه و بعض المنظفات.

وينشر الخليج 365 أسعار السلع التموينه بعد إضافة 7 سلع جديدة.

كمامة بسعر 8.5 جنيه.

زيت خليط 1 لتر بسعر 17 جنيها.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه.

مكرونة 1 كجم بسعر 7.25 جنيه.

مكرونة 500 جرام بسعر 3.65 جنيه.

شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.

جبنة 250 جم بسعر 5 جنيهات.

جبنة 500 جم بسعر 9.50 جنيه.

مسحوق اتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

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صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

دقيق ورقي 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه .

علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.

كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.

كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

علبة مرقة دجاج 8 مكعب بسعر 3 جنيهات.

كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات.